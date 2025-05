All’Università di Varsavia una persona è stata uccisa e un’altra ferita a colpi di ascia

Mercoledì sera all’Università di Varsavia, in Polonia, un uomo ha ucciso una donna e ferito gravemente una guardia di sicurezza a colpi di ascia. La donna uccisa lavorava nell’amministrazione dell’istituto, mentre l’autore dell’aggressione sarebbe uno studente polacco di 22 anni, che è stato arrestato. Al momento non si conoscono le sue motivazioni. L’attacco è avvenuto in un auditorium dell’Università, in pieno centro città. Il rettore ha detto che giovedì l’Università osserverà una giornata di lutto.