La finale di Champions League sarà tra Inter e Paris Saint-Germain

Mercoledì sera il Paris Saint-Germain si è qualificato per la finale di Champions League, la più importante competizione calcistica per club, dopo aver battuto nella semifinale di ritorno l’Arsenal per 2-1. Il Paris Saint-Germain aveva vinto anche all’andata, 1-0 fuori casa (cioè a Londra, nello stadio dell’Arsenal): il punteggio complessivo tra andata e ritorno è stato quindi di 3-1.

In finale il Paris Saint-Germain giocherà contro l’Inter, che si era qualificato martedì sera eliminando il Barcellona in due semifinali spettacolari. La finale è in programma il prossimo 31 maggio all’Allianz Arenza, lo stadio del Bayern Monaco a Monaco di Baviera, in Germania.