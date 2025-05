La banca centrale degli Stati Uniti ha mantenuto invariati i tassi d’interesse ancora una volta

La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti (chiamata comunemente Fed), ha detto che manterrà invariati i tassi di interesse sui propri prestiti, che quindi resteranno in un intervallo compreso tra il 4,25 e il 4,5 per cento, com’era stato deciso a dicembre e poi confermato alla fine di gennaio. Era una decisione attesa, perché l’economia statunitense sta andando bene e quindi non ha strettamente bisogno di un abbassamento dei tassi, ma anche particolarmente osservata, per due motivi. Il primo è che era la prima decisione sui tassi di interesse dall’annuncio degli enormi dazi introdotti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e il secondo è che Trump stesso spingeva affinché i tassi venissero abbassati, di modo da rendere più convenienti prestiti e investimenti e provare così a dare una spinta in più all’economia.

I tassi sono compresi in questo intervallo dallo scorso dicembre, e non è ancora chiaro quali siano le intenzioni della Fed per il futuro. I tassi di interesse sono il principale strumento con cui le banche centrali dei paesi tengono provano a controllare i meccanismi che influiscono sui prezzi. Tra il settembre e il dicembre dello scorso anno, quando il presidente statunitense era ancora Joe Biden, la FED li aveva ridotti tre volte proprio per via del buon andamento dell’economia, dopo una fase in cui erano stati aumentati molto per tentare di ridurre l’inflazione.

