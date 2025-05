Il Regno Unito e l’India hanno firmato un importante accordo commerciale dopo tre anni di negoziati

Martedì il Regno Unito e l’India hanno firmato un importante accordo commerciale che riduce i dazi su diversi prodotti esportati da entrambi i paesi, rendendo più vantaggioso il loro commercio: l’India abbasserà quelli sul gin e il whisky (che passeranno dal 150 al 75 per cento entro il primo anno per poi scendere fino al 40 per cento), sulle automobili più costose (dal 100 al 10 per cento, ma con un tetto massimo di importazioni all’anno), e su molti altri prodotti fra cui cosmetici, dispositivi medici, componenti elettronici e del settore aerospaziale, bevande analcoliche, il salmone e l’agnello. Il Regno Unito abbasserà invece principalmente quelli sui vestiti e sulle scarpe.

L’accordo è stato raggiunto dopo tre anni di negoziati e poco dopo l’imposizione da parte dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump di alti dazi che stanno rendendo più costoso per molti paesi commerciare con gli Stati Uniti. Nel 2024 il commercio tra il Regno Unito e l’India aveva superato i 49 miliardi di euro e si prevedeva che sarebbe cresciuto ancora. Secondo il governo britannico, l’accordo porterà a un aumento di ulteriori 30 miliardi di euro entro il 2040.