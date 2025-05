Tre Frecce tricolori hanno avuto un incidente all’aeroporto di Pantelleria

Tre aerei delle Frecce tricolori, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare italiana, hanno avuto un incidente all’aeroporto di Pantelleria, un’isola italiana nel Mediterraneo centrale. Secondo la ricostruzione di Repubblica l’incidente sarebbe stato causato da un cosiddetto bird strike, cioè l’impatto tra aerei e uno o più uccelli: al momento non ci sono conferme ufficiali. Stando a quanto riferito dall’ANSA un pilota è stato ricoverato in ospedale per una frattura a una gamba.

In base alle ricostruzioni di ANSA uno degli aerei avrebbe perso un’ala, mentre un altro sarebbe finito fuori pista in fase di atterraggio e avrebbe perso una ruota del carrello.

A Pantelleria era in programma un’esibizione proprio delle Frecce tricolori, il cui mantenimento è messo da tempo in discussione per via dei loro costi ingenti e di rischi alla sicurezza.