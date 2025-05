È stata archiviata l’indagine a carico di Fedez per il pestaggio del personal trainer e influencer Cristiano Iovino

La giudice delle indagini preliminari Vincenza Maccora ha archiviato l’inchiesta in cui il cantante Fedez (nome d’arte di Federico Lucia) era stato accusato di rissa, lesioni e percosse in concorso con altre persone per il pestaggio di gruppo di Cristiano Iovino, un personal trainer e influencer, nella notte tra il 21 e il 22 aprile del 2024. Secondo la giudice, scrive Repubblica che cita il provvedimento di archiviazione, non ci sono prove per sostenere il reato di rissa. Per l’accusa di lesioni e percosse invece non è possibile procedere d’ufficio contro Fedez dal momento che Iovino non ha mai presentato querela e non ha fatto certificare dai medici le presunte lesioni subite.

La richiesta di archiviazione era stata presentata dalla procura di Milano. Il cantante ha smentito più volte sia di aver partecipato al pestaggio che di essere stato sul posto quella notte. Lo scorso maggio Iovino e Fedez avrebbero peraltro raggiunto un accordo con cui, in cambio di soldi, Iovino si impegnava a non intraprendere azioni legali contro Fedez. È stata archiviata anche l’indagine a carico dell’ex bodyguard di Fedez, Christian Rosiello, che è in carcere per un’altra inchiesta sulle tifoserie organizzate di Inter e Milan.