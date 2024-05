Il cantante Fedez è indagato per il presunto pestaggio del personal trainer e influencer Cristiano Iovino

La procura di Milano ha aperto un’indagine sul noto cantante Fedez (nome d’arte di Federico Lucia) per rissa, lesioni e percosse in concorso con altre persone: le accuse riguardano il presunto pestaggio di gruppo di Cristiano Iovino, un personal trainer e influencer con un certo seguito sui social network, che sarebbe avvenuto a Milano nella notte tra il 21 e il 22 aprile dopo una lite in una discoteca della città. Fedez non è stato denunciato da Iovino ma dai carabinieri. Al momento non ci sono informazioni sulle altre persone indagate.

Del presunto pestaggio di Iovino si parla sui giornali già da qualche giorno per via della notorietà delle persone coinvolte. Secondo quanto riportato da diversi giornali, una guardia di sicurezza del palazzo dove sarebbe avvenuto il pestaggio avrebbe raccontato ai carabinieri che Iovino è stato aggredito da più persone scese da un furgone in via Traiano, e tra queste ci sarebbe stato anche Fedez. Il Corriere della Sera scrive che secondo la procura il litigio e poi il pestaggio sarebbero avvenuti dopo che Iovino aveva fatto un commento su una ragazza 22enne amica di Fedez. Il cantante ha smentito più volte sia di aver partecipato al pestaggio che di essere stato sul posto quella notte.

Iovino era diventato piuttosto noto alcuni mesi fa dopo essere stato chiamato come testimone nella causa della separazione tra l’ex calciatore Francesco Totti e la presentatrice televisiva Ilary Blasi.