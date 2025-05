I collegamenti ferroviari tra Madrid e Siviglia sono stati interrotti per ore a causa di una serie di furti di cavi di rame

Tra la sera di domenica e lunedì mattina in Spagna c’è stata una grossa interruzione del servizio ferroviario ad alta velocità tra la capitale Madrid e Siviglia, che è nel sud del paese, a causa di quattro furti di cavi di rame lungo le linee nel raggio di 10 chilometri nella provincia di Toledo. A causa dell’interruzione i passeggeri a bordo di nove treni sono rimasti bloccati a bordo per la notte e migliaia di persone non hanno potuto prendere in orario i treni per cui avevano il biglietto. La circolazione è ripresa in mattinata dopo che i cavi sono stati sostituiti da Adif, l’azienda che gestisce le ferrovie spagnole.

I furti di rame sono un problema diffuso da anni in molti paesi del mondo, perché il rame è un metallo indispensabile per la realizzazione di apparecchiature elettriche e non solo, e ha costi molto alti: sul mercato internazionale il prezzo del rame era aumentato molto nel corso del 2020 e da allora non è mai tornato ai livelli precedenti.