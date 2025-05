Il fondo di investimenti 3G Capital comprerà il marchio di scarpe Skechers per oltre 9 miliardi di dollari

La nota azienda di scarpe statunitense Skechers ha annunciato che la sua proprietà passerà al fondo di investimenti 3G Capital per 9,4 miliardi di dollari (una somma equivalente a 8,3 miliardi di euro). Il presidente, amministratore delegato e direttore operativo rimarranno gli stessi. Alla fine delle operazioni Skechers, che è specializzata in scarpe da ginnastica economiche ed è la terza azienda che vende più scarpe al mondo, non sarà più quotata in borsa.

L’azienda l’anno scorso ha avuto ricavi per 9 miliardi di dollari, ma attualmente è in una fase di incertezza per via dei dazi e degli stravolgimenti della politica commerciale statunitense voluti dal presidente Donald Trump, che hanno reso più costose le importazioni dai suoi fornitori in Cina e Vietnam. 3G Capital è stato fondato in Brasile, ha sede a New York e, tra le altre cose, controlla la maggioranza delle azioni della catena di fast food Burger King.

