La polizia brasiliana ha detto di aver sventato un attentato che avrebbe dovuto colpire il concerto di Lady Gaga a Rio de Janeiro

Domenica la polizia brasiliana ha detto di aver arrestato due persone coinvolte in un presunto piano per far esplodere delle bombe durante il concerto di Lady Gaga che si è tenuto sabato sera sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Al concerto, gratuito, hanno partecipato più di 2 milioni di persone.

La polizia civile dello stato di Rio de Janeiro e il ministero della Giustizia brasiliano hanno detto che il piano – scoperto e fermato prima che potesse essere messo in atto – sarebbe stato organizzato online da un gruppo di persone che «stava reclutando partecipanti, tra cui minori, per compiere attacchi coordinati utilizzando esplosivi improvvisati e bombe Molotov». Il gruppo, identificato inizialmente dai servizi segreti brasiliani, da tempo lavorava per radicalizzare verso posizioni di estrema destra diversi adolescenti brasiliani. Finora la polizia ha perquisito le abitazioni di 15 sospetti in diversi stati del Brasile: un uomo, ritenuto il leader del gruppo, è stato arrestato per possesso illegale di arma da fuoco. L’altra persona fermata è un adolescente di Rio de Janeiro, che è stato arrestato per possesso di materiale pedopornografico. Nelle abitazioni finora perquisite non è stato ritrovato materiale esplosivo.