Weekly Beasts

I gabbiani sono uccelli che si trovano bene dove ci sono molte persone e molta spazzatura perché, come i piccioni e altri animali, si sono adattati a un comportamento opportunistico, cioè sfruttano le persone per ottenere cibo. A volte rubandolo proprio, come nel caso di questo gabbiano fotografato a Roma con un pezzo di pizza nel becco. Tra gli altri animali fotografati mentre erano occupati a mangiare cose più appropriate ci sono un panda che mastica bambù, un varano con un uovo, un cuon alpino (o cane selvatico asiatico) con un pollo e un canguro albino con un fiore. Per finire con una lepre un po’ fuori posto, sulla pista dell’aeroporto di Francoforte sul Meno, un gatto leopardo in Corea del Sud e un’anatra mandarina a Londra.