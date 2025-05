La polizia svedese ha arrestato altre due persone per la sparatoria di Uppsala

Sabato la polizia svedese ha detto di aver arrestato altre due persone sospettate di essere coinvolte nella sparatoria avvenuta mercoledì a Uppsala, a nord di Stoccolma, in cui sono stati uccisi tre giovani uomini fra i 15 e i 20 anni. I due arrestati sarebbero un ragazzo minorenne e un uomo sulla ventina. In totale al momento le persone in custodia cautelare sono sei: oltre ai due arrestati sabato, ci sono tre persone sospettate di istigazione all’omicidio e una sospettata di omicidio.

La sparatoria è avvenuta nel negozio di un barbiere e la polizia sta indagando sulla possibilità che sia legata alla violenza fra gruppi criminali, che da alcuni anni hanno notevolmente aumentato il numero di omicidi e sparatorie nel paese.

