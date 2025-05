A Roma tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver molestato una ragazza durante il “Concertone” del primo maggio

Giovedì la polizia ha arrestato a Roma tre uomini accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 25 anni durante il “Concertone” del primo maggio. Secondo le dichiarazioni della ragazza i tre uomini, due 24enni e un 22enne di origini tunisine, l’avevano accerchiata e palpeggiata mentre era in fila per accedere a un’area riservata del concerto in piazza San Giovanni, nel centro della città. La ragazza era riuscita a divincolarsi, anche grazie all’intervento di un’amica, e aveva avvisato gli agenti di polizia in servizio al concerto, che hanno rintracciato i tre presunti responsabili.

