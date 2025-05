Gli estesi incendi in Israele sono stati in gran parte spenti

In Israele, dove da mercoledì erano in corso diversi incendi boschivi, le autorità hanno fatto sapere che sono stati in gran parte spenti: gli incendi sono stati tra i più estesi della storia del paese e hanno causato l’evacuazione di migliaia di persone in almeno quattro centri abitati, oltre che la chiusura dell’autostrada che collega Gerusalemme a Tel Aviv, una delle più importanti in Israele.

Gli incendi hanno bruciato circa 20 chilometri quadrati di terreno tra Gerusalemme e Tel Aviv. Allo spegnimento hanno lavorato oltre 150 squadre di operatori, le cui operazioni sono state rese difficoltose dal caldo e dal vento secco: non ci sono notizie di morti, e non se ne conoscono ancora le cause.