Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu dell’Inter saranno squalificati per una giornata per via dell’inchiesta sugli ultras

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi e il calciatore Hakan Calhanoglu hanno patteggiato una giornata di squalifica con la procura federale della Federcalcio per il loro coinvolgimento nel ramo sportivo dell’inchiesta sul tifo organizzato di Inter e Milan. Salteranno la prossima partita di Serie A in programma sabato contro il Verona.

Né Inzaghi né Calhanoglu comunque sono coinvolti nell’indagine penale, che invece riguarda decine di persone legate ai gruppi di tifosi organizzati di Inter e Milan: queste sono accusate di aver fatto pressione in vario modo sui dirigenti delle società e anche sui calciatori per avere vari tipi di favori, come la gestione dei parcheggi dello stadio, la vendita delle bibite all’interno e biglietti ottenuti in modo illecito. Nell’inchiesta erano emerse intercettazioni in cui alcuni dei tifosi coinvolti avevano avuto contatti diretti con Inzaghi e Calhanoglu: in un’intercettazione Marco Ferdico, tra i capi della curva dell’Inter, aveva chiesto biglietti gratis per una partita.

Inzaghi e Calhanoglu sono stati squalificati per aver violato l’articolo 25 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva, che vieta ai tesserati di avere rapporti con «esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società»; hanno inoltre violato l’articolo 4 comma 1 per non aver rispettato i princìpi di lealtà, correttezza e probità che devono caratterizzare il comportamento dei tesserati.