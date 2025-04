Nel primo trimestre del 2025 l’economia italiana è cresciuta, ma meno della media dell’Eurozona

Secondo le stime preliminari dell’ISTAT nel primo trimestre del 2025 il Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’Italia è cresciuto dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,6 per cento rispetto al primo trimestre dello scorso anno. La variazione acquisita, ossia quanto crescerebbe il PIL italiano in tutto il 2025 se per i prossimi trimestri la crescita fosse pari a zero, è dello 0,4 per cento.

Sono dati più rassicuranti di quello che ci si aspettava, soprattutto contando che i primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati da una grande incertezza causata soprattutto dagli annunci caotici sui dazi fatti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Si tratta però di una crescita inferiore a quella della media dei paesi dell’Eurozona, che è stata dello 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente e dell’1,2 per cento rispetto al primo trimestre del 2024. Guardando alle altre principali economie europee l’Italia ha fatto meglio della Germania (rispettivamente 0,2 e -0,2), parzialmente meglio della Francia (0,1 e 0,8) e peggio della Spagna (0,6 e 2,8).