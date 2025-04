La semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter si potrà vedere anche in chiaro

Barcellona-Inter, andata della semifinale della Champions League maschile di calcio, sarà visibile eccezionalmente anche in chiaro sul canale Nove. La partita si gioca stasera alle 21 allo stadio Montjuic di Barcellona, e come tutte le altre partite della Champions League sarà visibile anche su una piattaforma a pagamento, Prime Video in questo caso (sia per gli abbonati al servizio Amazon Prime che per i clienti Sky con abbonamento al pacchetto dedicato). Il motivo per cui sarà visibile anche sul Nove è una delibera del 2012 dell’AGCOM, l’Autorità garante delle comunicazioni, che stabilisce un elenco di eventi sportivi di rilevanza nazionale che devono essere visibili da tutti (tra cui le semifinali di Champions League in cui giochi una squadra italiana).

Il ritorno della semifinale si giocherà il 6 maggio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’andata dell’altra semifinale, tra Arsenal e Paris Saint-Germain, si è giocata martedì sera: è finita 1 a 0 per il Paris Saint-Germain.