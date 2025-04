Un 19enne è stato fermato per l’uccisione di tre persone in strada a Monreale, in Sicilia

I carabinieri di Palermo hanno fermato un ragazzo di 19 anni sospettato di aver ucciso tre persone a colpi d’arma da fuoco a Monreale, vicino a Palermo, nella notte tra sabato e domenica. L’uomo è accusato di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la sparatoria sarebbe avvenuta dopo una rissa tra due gruppi di ragazzi in una strada vicino al Duomo, in centro città, in un momento in cui era molto affollata. Nella sparatoria erano stati uccisi a colpi di pistola Andrea Miceli, Massimo Pirozzo (entrambi di 26 anni) e Salvo Turdo (di 23 anni). Altre due persone, tra cui un 16enne, erano state ferite.