Tre persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco in strada a Monreale, in Sicilia

Nella notte tra sabato e domenica a Monreale, vicino a Palermo, c’è stata una sparatoria in cui sono state uccise tre persone e ne sono state ferite due. Due sono morte subito, una più tardi in ospedale. Non è ancora chiaro cosa sia successo: secondo le prime ricostruzioni la sparatoria sarebbe avvenuta dopo una rissa tra due gruppi di ragazzi in una strada vicino al Duomo, in centro città, in un momento in cui era molto affollata. Una delle persone uccise aveva 23 anni, le altre due 26 anni; i feriti hanno 16 e 33 anni.