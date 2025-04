Il governo della Repubblica Democratica del Congo e l’M23 hanno detto che sospenderanno le ostilità mentre negoziano un cessate il fuoco

Mercoledì il governo della Repubblica Democratica del Congo e il gruppo paramilitare dell’M23 hanno annunciato che sospenderanno le ostilità fino a quando troveranno un accordo per un cessate il fuoco permanente. Da inizio aprile le due parti stanno conducendo dei negoziati mediati dal Qatar, ma finora non c’erano state notizie sul loro sviluppo. La sospensione delle ostilità è un passo avanti, ma negli ultimi anni sono stati annunciati varie volte dei cessate il fuoco che poi non sono stati rispettati.

Gli scontri tra l’esercito della Repubblica Democratica del Congo e l’M23 vanno avanti da oltre dieci anni, ma sono diventati più intensi negli ultimi mesi. Si stanno concentrando soprattutto nell’est del paese, in una regione ricca di risorse minerarie vicina al confine con il Ruanda, che appoggia l’M23. A causa dei continui scontri la situazione umanitaria nel paese è disastrosa.

