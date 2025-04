La Corea del Sud ha accusato DeepSeek di aver trasferito all’estero dati personali degli utenti senza il loro consenso

Giovedì l’agenzia sudcoreana che si occupa di tutelare la privacy ha accusato la società che sviluppa il software cinese di intelligenza artificiale DeepSeek di aver trasferito all’estero dati e informazioni personali degli utenti senza la loro autorizzazione.

DeepSeek utilizza i dati degli utenti, come per esempio le domande che pongono al chatbot, per allenare la sua intelligenza artificiale, proprio come altre aziende attive nel settore: tuttavia, a differenza delle sue concorrenti, non avrebbe consentito agli utenti sudcoreani di rifiutare esplicitamente questa possibilità.

Secondo l’agenzia sudcoreana, i dati sarebbero stati trasferiti a quattro società con sede in Cina e negli Stati Uniti prima dello scorso 17 febbraio, quando la stessa agenzia aveva disposto la sospensione temporanea di DeepSeek dagli store online sudcoreani a causa del mancato rispetto della normativa sulla privacy.

