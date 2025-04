Mercoledì mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 6.2 in Turchia: l’epicentro è stato nel mar di Marmara, circa 70 chilometri a ovest di Istanbul, e l’ipocentro a una profondità di 9 chilometri. Il terremoto è stato sentito molto forte a Istanbul, che è la città più grande del paese, e in varie regioni vicine, ma al momento non ci sono notizie di danni o persone ferite.

L’ultima volta che un terremoto molto forte aveva colpito la Turchia era il 6 febbraio del 2023, quando una scossa di magnitudo 7.8 seguita da una seconda di magnitudo 7.5 nel sud del paese causarono più di 50mila morti, e distrussero o danneggiarono centinaia di migliaia di edifici. Quel terremoto causò anche oltre 6mila morti nel nord della vicina Siria.