Il “decreto bollette” è stato convertito in legge

Mercoledì il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del cosiddetto “decreto bollette”, che contiene una serie di misure per aiutare economicamente famiglie e aziende di fronte all’aumento del costo dell’energia nelle bollette. Prevede stanziamenti complessivi per circa 3 miliardi di euro. Il decreto-legge era stato approvato dal governo a fine febbraio, poi dalla Camera il 16 aprile e ora dal Senato, con 99 voti favorevoli, 62 contrari e un astenuto.

La misura più estesa prevede un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica, nel 2025, per chi ha un ISEE inferiore a 25mila euro. L’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), è un parametro basato sul calcolo del patrimonio economico di una persona e serve per regolare l’accesso ad alcune prestazioni e incentivi economici. Complessivamente questa misura verrà finanziata con 1,6 miliardi di euro, più di metà dei 3 complessivi. Riguarderà circa 8 milioni di nuclei familiari.