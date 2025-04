Si sono accumulati diversi ritardi sui voli da e verso l’aeroporto di Bergamo per un aereo bloccato sulla pista

Diversi voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, sono in ritardo a causa di un aereo bloccato sulla pista dopo l’atterraggio: il pilota ha avuto un malore e sono stati necessari i soccorsi, che hanno impegnato la pista per diverso tempo. Alcuni voli in arrivo sono stati dirottati su altri aeroporti, perlopiù Malpensa, ma stanno gradualmente tornando a fare rotta su Bergamo, dove nel frattempo la circolazione sta tornando alla normalità.