Weekly Beasts

La Velella velella, chiamata anche barchetta di San Pietro o di San Giovanni, è un piccolo animale marino imparentato con la medusa e l’anemone di mare: ha un corpo gelatinoso (la cosiddetta “barchetta”) di colore blu-violaceo, è lunga solitamente tra i sette e i dieci centimetri, e ha una sorta di vela trasparente che le consente di farsi trasportare dal vento, galleggiando sull’acqua. In primavera si vede spesso sulle spiagge della California e una di loro è stata fotografata proprio a Venice Beach, la famosa spiaggia di Los Angeles. Nella nostra raccolta di animali della settimana ci sono poi due dendrocigne pancianera su un ramo, un tordo bottaccio e due elefanti selvatici che entrano in un deposito logistico militare a Guwahati, in India, probabilmente in cerca di cibo.