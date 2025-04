È stato trovato il corpo di una delle due persone disperse dopo essere cadute con l’auto in una voragine, in provincia di Vicenza

È stato trovato il corpo di una delle due persone che giovedì erano cadute con la loro auto in una voragine nei pressi del ponte di Valdagno, in provincia di Vicenza, che si è aperta a causa delle forti piogge e dell’esondazione del torrente Agno. La piena del torrente le aveva poi trascinate via e da allora i due erano dispersi. Il corpo è stato trovato nell’impianto di laminazione (una vasca di raccolta che si costruisce accanto a corsi d’acqua che potrebbero esondare) di Trissino, sempre in provincia di Vicenza. Le operazioni di recupero del corpo sono ancora in corso. Le due persone erano padre e figlio.