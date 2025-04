A Porto Rico è stata ripristinata l’elettricità dopo un esteso blackout 

A Porto Rico, territorio statunitense nel Mar dei Caraibi, venerdì è stata ripristinata quasi del tutto l’elettricità dopo un esteso blackout che era in corso da mercoledì pomeriggio. A Porto Rico le interruzioni di energia elettrica sono piuttosto frequenti, in particolare dopo che nel 2017 la rete elettrica fu gravemente danneggiata dal passaggio dell’uragano Maria. In questo caso il blackout è stato causato da un problema ai cavi di trasmissione dell’isola. Secondo le autorità portoricane venerdì mattina la corrente elettrica era di nuovo disponibile per il 98,8 per cento degli abitanti.