C’è un grande blackout a Porto Rico

A Porto Rico, territorio statunitense nel mar dei Caraibi, è in corso un grande blackout: da mercoledì pomeriggio gran parte della popolazione è senza elettricità, e per ripristinare i servizi potrebbero volerci fino a 72 ore. Le società elettriche private che producono e distribuiscono l’energia a Porto Rico dicono che la causa del blackout non è chiara.

A Porto Rico le interruzioni di energia elettrica sono piuttosto frequenti, in particolare dopo che nel 2017 la rete elettrica fu gravemente danneggiata dal passaggio dell’uragano Maria: il blackout più recente era stato a fine dicembre, quando rimase senza elettricità il 90 per cento dei 3,2 milioni di abitanti del territorio.