A Porto Rico è tornata l’elettricità, dopo un grande blackout

Il primo gennaio a Porto Rico, territorio statunitense nel Mar dei Caraibi, è tornata l’elettricità, dopo una grande blackout avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. La società di servizi elettrici Luma aveva spiegato che l’interruzione era stata causata dalla rottura di un cavo elettrico sotterraneo nella parte meridionale di Porto Rico. Mercoledì pomeriggio l’energia elettrica è tornata per il 98 per cento dei clienti di Luma, che ha comunque avvertito la popolazione che nei prossimi giorni potrebbero esserci altre interruzioni temporanee, e che il ripristino completo della rete in tutta l’isola potrebbe richiedere altri due giorni.