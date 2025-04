Celebripost

Questa settimana, tra le varie occasioni in cui fotografare gente famosa, c’è stata a Londra la prima europea del film horror I peccatori: sul red carpet si sono visti il protagonista Michael B. Jordan e le attrici Hailee Steinfeld e Jayme Lawson. Sempre a Londra c’è stata la prima di Havoc, con Tom Hardy e Michelle Waterson, mentre in California valeva la pena fotografare Ben Affleck e Daniella Pineda alla prima di The Accountant 2, e il cast di un altro film horror in uscita, Until Dawn – Fino all’alba, con tanto di zombie in posa. Ma ci sono anche cantanti al Coachella o, restando in Italia, Lucio Corsi in concerto a Venaria Reale. Per finire con la modella Bella Hadid in sella a una moto e Elijah Wood e Sean Astin a un evento dedicato al Signore degli Anelli.