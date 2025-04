Lo stilista Jonathan Anderson è il nuovo direttore creativo della linea maschile di Dior: prenderà il posto del britannico Kim Jones. Anderson ha 41 anni, è nordirlandese e fino a marzo era il direttore creativo dell’azienda spagnola Loewe, di proprietà del gruppo francese del lusso LVMH, come Dior; il gruppo possiede anche una quota di JW Anderson, l’azienda fondata dallo stilista nel 2008, quando aveva 23 anni. Anderson è molto noto anche per le sue collaborazioni con altre aziende, per esempio quella con il marchio giapponese Uniqlo, per cui ha curato diverse collezioni.

Dopo essersi laureato in moda maschile, Anderson lavorò come vetrinista nei negozi di Prada a Londra. Restò a lavorare da Prada fino al 2008, quando fondò il marchio JW Anderson (William è il suo secondo nome), inizialmente dedicato solo all’abbigliamento da uomo. Nel 2013 il gruppo LVMH acquistò una quota di minoranza di JW Anderson e gli affidò la guida di Loewe, un marchio di pelletteria fondato a Madrid nel 1846, che stentava a farsi strada nella moda contemporanea. Grazie anche a trovate innovative e sperimentali, nel giro di pochi anni Loewe è riuscito a diventare un marchio molto riconoscibile e popolare. Ora l’azienda vale 2 miliardi di euro.