A Singapore ci saranno le elezioni il 3 maggio 2025

Le elezioni parlamentari a Singapore si terranno il 3 maggio 2025, tra circa due settimane. La data è stata decisa dal primo ministro Lawrence Wong, in anticipo rispetto a quanto previsto (per legge si sarebbero dovute tenere fra la fine di luglio e l’inizio di novembre). È ampiamente previsto che vinca di nuovo il Partito d’Azione Popolare (quello di Wong), che governa ininterrottamente dal 1965, anno dell’indipendenza di Singapore. Il suo successo dipende anche da un sistema elettorale maggioritario che rende difficile vincere per i partiti di opposizione più piccoli.

Sarà la prima elezione a cui Wong è candidato, dato che ad aprile del 2024 fu scelto direttamente dal suo predecessore per sostituirlo. La breve campagna elettorale si concentrerà principalmente sul problema del crescente costo della vita e sulla guerra commerciale iniziata dal presidente statunitense Donald Trump con i dazi.

Alle ultime elezioni, nel 2020, il Partito d’Azione Popolare vinse con il 61 per cento dei voti, uno dei suoi risultati peggiori, mentre il Partito dei Lavoratori, il principale partito di opposizione, riuscì a far eleggere 10 parlamentari, il numero più alto dal 1965. Il voto è obbligatorio per tutti i circa 2,8 milioni di cittadini aventi diritto.