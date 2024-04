Il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong si dimetterà il 15 maggio

Lunedì il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong ha detto che si dimetterà il prossimo 15 maggio e passerà l’incarico a Lawrence Wong. Lee aveva annunciato l’intenzione di dimettersi lo scorso novembre, ma fino a oggi non aveva comunicato una data precisa. Le prossime elezioni a Singapore sono previste a novembre del 2025.

Lee, che ha 72 anni, è primo ministro di Singapore dal 2004 ed è il figlio maggiore di Lee Kuan Yew, che governò Singapore dal 1959 al 1990 ed è considerato da molti il fondatore della moderna Singapore. Il successore di Lee, Lawrence Wong, è conosciuto per essere stato co-responsabile della task force governativa per il COVID-19, un ruolo per il quale è stato molto apprezzato per i risultati e per le sue capacità comunicative. Al momento Wong è anche vicepresidente del fondo sovrano del governo di Singapore e presidente dell’Autorità monetaria di Singapore, la banca centrale della città-stato.

In passato Lee aveva detto di voler andare in pensione prima di compiere 70 anni, ma il suo ritiro era stato rimandato a causa della pandemia.