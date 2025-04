Il governo di Haiti ha approvato un fondo speciale da 242 milioni di euro per contrastare le bande criminali

Il governo di Haiti ha approvato un fondo speciale dall’equivalente di circa 242 milioni di euro per contrastare le azioni delle bande criminali che controllano parte della capitale Port-au-Prince e delle zone limitrofe. Circa il 40 per cento dei fondi sarà destinato alla polizia e all’esercito, un altro 20 per cento sarà usato per fortificare il confine che divide Haiti dalla Repubblica Domenicana e il 16 per cento sarà usato per programmi sociali, relativi per esempio all’istruzione e alla sanità.

Difficilmente questi fondi saranno sufficienti a migliorare in modo significativo la disastrosa situazione di Haiti: le bande controllano molti aspetti della vita quotidiana e politica e compiono regolarmente attacchi contro la popolazione e le strutture governative. Da tempo è in corso una grave crisi umanitaria, che si è aggravata nell’ultimo anno. A inizio aprile c’erano state delle grosse proteste contro il governo, accusato proprio di non essere in grado di contrastare le bande criminali.