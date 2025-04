Il presidente di El Salvador ha detto che non rilascerà un uomo ingiustamente espulso dagli Stati Uniti e detenuto nel paese

Lunedì il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato a Washington il suo omologo di El Salvador, Nayib Bukele. Durante l’incontro Bukele ha ribadito che non intende rilasciare Kilmar Abrego Garcia, un uomo salvadoreño che lo scorso marzo è stato espulso ingiustamente dagli Stati Uniti e mandato in un carcere di massima sicurezza a El Salvador.

Del caso si sta parlando parecchio negli Stati Uniti: Abrego Garcia aveva un regolare permesso di soggiorno, ma insieme ad altre centinaia di persone è stato arrestato ed espulso con l’accusa di avere legami con le bande criminali di El Salvador. Il dipartimento di Giustizia ha ammesso che la sua espulsione è avvenuta per un «errore amministrativo», ma non sta facendo nulla per rimediare, nonostante le richieste di diversi tribunali.

L’amministrazione Trump sostiene di non avere più l’autorità per liberare Abrego Garcia, dato che si trova in un altro stato, e ora Bukele ha confermato di non voler collaborare.