È stata arrestata Floriana Calcagno, amante di Matteo Messina Denaro accusata di aver coperto la sua latitanza

Lunedì è stata arrestata Floriana Calcagno, amante del boss mafioso Matteo Messina Denaro, morto nel 2023. Calcagno lavora come insegnante in una scuola di Mazara del Vallo (Trapani) ed è la nipote del boss mafioso Francesco Luppino. È accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena: avrebbe aiutato Messina Denaro nelle fasi finali del suo lungo periodo di latitanza, durato dal 1993 al 2023.

A gennaio del 2023, poco dopo l’arresto di Messina Denaro, Calcagno si era presentata spontaneamente in procura dicendo avere avuto una breve relazione con il boss, senza sapere che lui fosse un mafioso: raccontò di averlo conosciuto per caso in un supermercato nel 2022, pochi mesi prima del suo arresto, quando si presentò con un altro nome (Francesco Salsi) fingendo di essere un medico in pensione. Calcagno raccontò di essere stata a casa di Messina Denaro solo una volta nell’ottobre di quell’anno, e di averlo poi sentito tramite messaggi e telefonate. Secondo l’accusa invece la loro relazione sarebbe cominciata anni prima e Calcagno avrebbe contribuito in vari modi a coprire Messina Denaro.

La polizia ha ottenuto ulteriori prove della loro relazione da varie immagini delle telecamere di sorveglianza e dagli appunti di Laura Bonafede, un’altra storica amante di Messina Denaro che a novembre è stata condannata in primo grado a 11 anni e quattro mesi di carcere.