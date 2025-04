Quasi tutti i giornali nazionali di domenica hanno come notizia d’apertura la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di esentare smartphone, computer e altri dispositivi elettronici dai nuovi dazi. Si parla molto anche degli scontri che ci sono stati sabato pomeriggio a Milano tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine durante un corteo per la Palestina, e della morte dell’ex bandito sardo Graziano Mesina. Per lo sport la notizia principale è il tennista italiano Lorenzo Musetti che si è qualificato per la finale del torneo Masters 1000 di Monte Carlo.