Il tennista Lorenzo Musetti è in finale al torneo di Monte Carlo: in semifinale ha battuto Alex de Minaur

Il tennista toscano Lorenzo Musetti giocherà la finale del prestigioso torneo Masters 1000 di Monte Carlo dopo aver battuto nella semifinale di sabato l’australiano Alex de Minaur, numero 10 del ranking mondiale, per 1-6, 6-4, 7-6. Per Musetti, 23 anni e sedicesimo nel ranking, sarà la prima finale del torneo e la prima in un torneo della categoria Masters 1000. La giocherà domenica contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, che nel ranking è al terzo posto e nell’altra semifinale ha battuto in due set il connazionale Alejandro Davidovich Fokina.

I Masters 1000 sono i tornei più importanti del tennis dopo i quattro del Grande Slam, e quello di Monte Carlo si gioca sulla terra rossa. La semifinale tra Musetti e de Minaur è stata molto combattuta: l’australiano ha vinto nettamente il primo set, mentre Musetti ha vinto il secondo. Nel terzo, i due tennisti sono arrivati sul 6-6 e Musetti ha infine vinto la partita al tie-break, lo spareggio che si gioca quando si arriva a quel punteggio; il tie-break è stato a sua volta decisamente equilibrato e teso.

Venerdì nei quarti di finale aveva battuto il greco Stefanos Tsitsipas per 2 set a 1, anche in quel caso dopo aver perso il primo set per 6-1, mentre agli ottavi di finale aveva vinto 2-0 contro Matteo Berrettini. Musetti finora ha vinto due tornei del circuito ATP, entrambi nel 2022 (il primo dei due in finale proprio contro Alcaraz), ma negli ultimi tempi è diventato più forte e costante. L’anno scorso ha giocato una semifinale a Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam, e ha raggiunto la finale in tre tornei, perdendole però tutte e tre; ha vinto inoltre la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi.

– Leggi anche: Lorenzo Musetti non è più solo bello da vedere