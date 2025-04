Il governo di Donald Trump revocherà la protezione temporanea a 10mila persone provenienti da Afghanistan e Camerun

L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che revocherà lo status di protezione temporanea a oltre 10mila persone provenienti da Afghanistan e Camerun e attualmente residenti negli Stati Uniti. Lo status di protezione temporanea è una misura che permette di proteggere dal rimpatrio (e permettere loro di lavorare) determinati tipi di migranti provenienti da paesi in cui sono in corso guerre o disastri naturali. Tra le persone provenienti dall’Afghanistan a cui Trump ha detto di volerla revocare ce ne sono per esempio molte arrivate negli Stati Uniti dopo la conquista dell’Afghanistan da parte del regime talebano: ora tutte queste persone rischiano di essere espulse dal paese e rimpatriate in Afghanistan, già nei prossimi mesi.

Nelle scorse settimane Trump aveva revocato lo status di protezione temporanea anche nei confronti di 350mila persone venezuelane, e ridotto alcune protezioni concesse a persone provenienti da Haiti, uno dei paesi più poveri del mondo controllato ormai da tempo da bande criminali. Ogni volta Trump ha presentato queste misure come coerenti col suo obiettivo di ridurre l’immigrazione e proteggere quella che lui definisce la sicurezza nazionale del paese.