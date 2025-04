In Cina sono stati cancellati centinaia di voli e sospesi vari trasporti per via del forte vento

In Cina sono stati cancellati centinaia di voli aerei e sospese varie tratte ferroviarie a causa dei forti venti che hanno colpito la capitale Pechino e altre zone del nord del paese. In Cina non c’erano raffiche di vento così forti da decenni: hanno raggiunto i 150 chilometri orari e secondo le previsioni meteorologiche continueranno per il resto del fine settimana. Sono stati cancellati oltre 800 voli e sospesi servizi ferroviari e linee metropolitane. Sono stati chiusi diversi parchi pubblici e messi in sicurezza o tagliati alcuni alberi per evitarne la caduta, anche se solo a Pechino ne sono già caduti circa 300. Sono anche state chiuse varie attività, siti storici e attrazioni turistiche e i media statali hanno invitato le persone a restare chiuse in casa, e hanno avvertito che chi pesa meno di 50 chili potrebbe facilmente essere trascinato via dal vento.