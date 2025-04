La comandante di una base statunitense in Groenlandia è stata rimossa per aver criticato il vicepresidente J.D. Vance

La comandante della base militare statunitense di Pituffik in Groenlandia, la colonnella Susannah Meyers, è stata rimossa dal ruolo per aver criticato le dichiarazioni fatte dal vicepresidente J.D. Vance durante la sua visita alla base il 28 marzo. Tre giorni dopo la visita Meyers aveva inviato al personale della base una mail in cui prendeva le distanze dal discorso di Vance, che aveva fortemente criticato il modo in cui la Danimarca governa la Groenlandia, accusandola di non fare abbastanza per difenderla dalle minacce poste da Russia e Cina né per migliorare la vita dei suoi abitanti.

La notizia della mail era stata diffusa nei giorni scorsi da un sito di notizie di ambito militare. Il portavoce del dipartimento della Difesa statunitense che ha annunciato la rimozione di Meyers l’ha criticata duramente, accusandola di aver provato a minare la gerarchia militare statunitense e sovvertire il programma politico del presidente Donald Trump.

