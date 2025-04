È stata presentata la lista dei film in concorso al festival di Cannes: c’è anche “Fuori” di Mario Martone

Giovedì è stata presentata la lista dei film che parteciperanno alla 78esima edizione del Festival di Cannes, il festival cinematografico più importante d’Europa, che si terrà dal 13 al 24 maggio. Il film di apertura del festival sarà Partir un jour della regista francese Amélie Bonnin, mentre sarà presentato fuori concorso Mission: Impossible – The Final Eeckoning, il capitolo finale della saga di film d’azione con protagonista Tom Cruise. Tra i registi più famosi con un film in concorso per la Palma d’oro, il premio più importante del festival, ci sono Wes Anderson, Ari Aster, Julia Ducournau e Richard Linklater.

In concorso ci sarà anche il film italiano Fuori, diretto da Mario Martone e dedicato alla scrittrice italiana Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino. Altri due film italiani gareggeranno invece nella sezione Un certain regard, dedicata ai film più originali e sperimentali: Testa o croce?, un western di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, e Le città di pianura di Francesco Sossai. In questa edizione la giuria che assegnerà i premi più importanti, compresa la Palma d’oro, sarà presieduta dall’attrice francese Juliette Binoche. L’attore statunitense Robert De Niro riceverà la Palma d’Oro alla carriera.

Qui la lista dei film in concorso a Cannes:

The Phoenician Scheme di Wes Anderson

Eddington di Ari Aster

La maison maternelle di Jean-Pierre and Luc Dardenne

Alpha di Julia Ducournau

The History of Sound di Oliver Hermanus

La petite dernière di Hafsia Herzi

Renoir di Chie Hayakawa

Sirat di Oliver Laxe

Nouvelle Vague di Richard Linklater

Two Prosecutors di Sergei Loznitsa

Fuori di Mario Martone

The Secret Agent di Kleber Mendonça Filho

Dossier 137 di Dominik Moll

A Simple Accident di Jafar Panahi

The Mastermind di Kelly Reichardt

Les aigles de la République di Tarik Saleh

Sound Of Falling di Mascha Schilinski

Romería di Carla Simon

Sentimental Value di Joachim Trier