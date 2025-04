Fra mercoledì e venerdì sono previsti scioperi nel trasporto ferroviario e aereo

Fra mercoledì 9 e venerdì 11 aprile sono previsti diversi scioperi nel trasporto aereo e ferroviario. Mercoledì sciopererà per 4 ore il personale di terra degli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate) e per 8 quello di Palermo (con fasce di garanzia fra le 7 e le 10 e fra le 18 e le 21), e per 4 ore, fra le 10:30 e le 14:30, sciopereranno anche gli assistenti di volo di EasyJet. I sindacati chiedono una migliore gestione dei turni di lavoro.

Fra le 21 di giovedì e le 21 di venerdì è stato indetto un altro sciopero, che dovrebbe coinvolgere il personale di Trenord (l’azienda dei treni regionali lombardi). I treni di Trenitalia non dovrebbero essere interessati dallo sciopero. Sono comunque garantite le corse fra le 6 e le 9 e fra le 18 e le 21. Dalle 3 di mattina di venerdì alle 2 di sabato è previsto inoltre uno sciopero del personale tecnico di Trenitalia. I sindacati chiedono la fine dell’invio di armi in Ucraina e dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi, oltre a migliori condizioni contrattuali.