La madre di Mark Samson, l’uomo che ha confessato l’omicidio di Ilaria Sula, è indagata per concorso in occultamento di cadavere

La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha confessato di aver ucciso l’ex fidanzata Ilaria Sula, è indagata per concorso in occultamento di cadavere: lo ha fatto sapere lunedì l’avvocato della famiglia Samson, Fabrizio Gallo, durante l’interrogatorio della donna alla questura di Roma. Ormai da giorni si parlava del possibile coinvolgimento dei genitori nell’inchiesta, molto seguita dai giornali.

Sula aveva 22 anni e studiava statistica all’università La Sapienza. Era scomparsa il 25 marzo: il suo corpo è stato trovato mercoledì scorso all’interno di una valigia individuata in fondo a un dirupo nel comune di Poli, una trentina di chilometri a est della città. Dopo il ritrovamento Samson aveva confessato l’omicidio, e al momento è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. In base a quanto emerso dall’interrogatorio, la ragazza sarebbe stata uccisa a coltellate, ma non è ancora chiaro dove né in quali circostanze.