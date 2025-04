Sei cose che abbiamo comprato a marzo

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Dei walkie talkie

Una persona del Post che va spesso in montagna ha comprato dei walkie talkie: li usa quando fa trekking, arrampicata o sci alpinismo in zone in cui il telefono non prende. Sono adatti a chi fa sport perché sono piccoli e leggeri, e la loro batteria dura circa un giorno. Lei ha scelto questi di Motorola, modello XT185, che costano 50 euro, e li ha presi su Amazon. Nella confezione, oltre ai due walkie talkie ci sono anche due batterie di ricambio, dei caricabatterie, delle cuffie con cavo e dei supporti per ricaricarli. Lei dice che «funzionano bene e sono facili da usare» e che possono servire anche per altri scopi: quando non è in montagna li usa per anche per fare degli scherzi e interferire nei giochi dei bambini che abitano vicino a lei, che pure hanno dei walkie talkie.

Del caffè in chicchi

Da qualche tempo una persona del Post si è appassionata di caffè: ha iniziato a bere quello filtrato e a prepararlo macinando i chicchi, che però non sono dei chicchi qualunque. Ha infatti anche cominciato a fare ricerca sulle varie torrefazioni e li compra sempre da produttori diversi, «per provare cose nuove». Il mese scorso ha testato il caffè di Dak, una torrefazione di Amsterdam creata da due imprenditori canadesi. Sul sito di Dak si trovano caffè con aromi molto particolari, tipo quelli al limone, alla mela (con note di cola) e al melograno. Lui ha provato “Milky cake” con note di torta di vaniglia, pistacchio e cardamomo, che costa circa 19 euro per duecento grammi, e “Lemon pearls”, che però è esaurito sul sito. In generale non costano poco: una confezione può costare dai 15 ai 30 euro. Fate attenzione però che sia del tipo giusto, a seconda del metodo che usate, “filtrato” o “espresso”.

Degli stampi per cannoncini

Un redattore ha comprato questi stampi in acciaio che servirebbero per fare i cannoncini, ma che lui usa per preparare cibi salati. Normalmente si userebbero avvolgendoci attorno la pasta, in modo che ne prenda la forma e resti vuota all’interno, così da poterla riempire con la crema dopo averla fritta. Lui però li ha usati per fare delle cialde di grana “a freddo”. Sono della marca ZDNT e li ha presi su Amazon: 12 pezzi costano circa 13 euro.

Un casco per andare in bici

Avrebbe voluto comprare il casco pieghevole di cui vi abbiamo parlato in una delle scorse Wishlist (apprezzato da diversi redattori) ma, visto che non gli stava bene, una persona del Post ha comprato questo, della marca Glamvilla, che sta usando con soddisfazione. Ne cercava uno da mettere in città, «possibilmente un po’ più semplice e meno appariscente di quelli dei ciclisti professionisti» e questo fa il suo lavoro. È disponibile in tre taglie (S, M e L) e in diverse combinazioni di colori. Costa circa 59 euro su Amazon.

Un lettore dvd

Una redattrice appassionata di cose un po’ rétro ha comprato questo lettore dvd per tutti quei film che non riesce a trovare su nessuna piattaforma di streaming ma che periodicamente ci tiene a rivedere. È della marca KCR, facile da installare e abbastanza piccolo: lei lo tiene in un cassetto e lo tira fuori solo quando le serve, così da non dover comprare pedane per sollevare la tv. Nella confezione ci sono un telecomando e tutti i cavi necessari per collegarlo a qualsiasi tv, anche quelle un po’ più vecchie e non smart. Costa 36 euro e si trova su Amazon.

Una libreria girevole

Una persona del Post ha comprato questa libreria in metallo girevole della marca Bikoney, con cinque scaffali in legno (uno è la pedana). È alta quasi un metro e 50 e non occupa molto spazio. Oltre a ruotare sulla base ha la particolarità che gli scaffali possono essere montati come si vuole, per esempio un po’ rivolti verso l’esterno e un po’ verso l’interno, se vi piace il genere. Chi l’ha comprata però avverte che, una volta montata in un certo modo, non si può più cambiare la disposizione «senza fare disastri», perché ogni mensola sta su con delle viti e non è solo appoggiata, quindi è meglio che ve la studiate bene. Costa 90 euro su Amazon.

