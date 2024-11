Sei cose che abbiamo comprato a ottobre

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Una poltrona anni ’80

Una redattrice del Post in cerca di una poltrona da mettere in salotto ha comprato questa di Ikea, modello SKÅLBODA, in acciaio arancione. Le piace perché «non è troppo costosa ma è un oggetto interessante»: è la riedizione della poltrona JÄRPEN in vendita dal 1983 e progettata da Niels Gammelgaard, designer industriale danese conosciuto per i suoi progetti molto semplici e minimali, tipici del design scandinavo. Secondo la redattrice, anche se è in acciaio «non è scomoda e la si può rendere un po’ più morbida con un cuscino piatto e largo». Si trova sul sito di Ikea e costa 70 euro.

Un casco pieghevole

Il casco è fondamentale mentre si va in bici ma portarselo dietro – al bar, mentre si passeggia o si fa la spesa – non è molto comodo. Un redattore ha trovato una soluzione con questo casco pieghevole della marca Closca, modello Helmet visor, che si può comprimere riducendone lo spessore e infilarlo in borsa o nello zaino. Sul sito del marchio è in vendita a 119 euro.

Un tostapane

Dopo aver sviluppato una leggera dipendenza da toast (che scaldati in padella venivano sempre un po’ bruciacchiati), una redattrice si è decisa a comprare un tostapane. Ha scelto questo della marca Russell Hobbs, in acciaio, con quattro livelli di tostatura. Le piace esteticamente, fa il suo dovere ed è abbastanza economico: su Amazon costa 39 euro.

Cornici per poster

Per appendere due poster, una redattrice ha comprato due set di cornici magnetiche in legno dipinto di nero. Sono delle cornici con calamita (ne avevamo parlato anche in un vecchio numero di Consumismi) che su internet vengono chiamate anche “ganci per poster”. Sono composte solo da quattro barrette di legno che si attaccano con una calamita al lato superiore e a quello inferiore del poster (due sopra e due sotto) e si agganciano al chiodo con una corda o uno spago. Sono comode perché basta che il legno sia lungo almeno quanto un solo lato del poster, quello superiore (e non entrambi, che è una cosa abbastanza complicata quando i quadri hanno misure non standard). Lei le ha trovate «super comode oltre che belle da vedere», le ha pagate circa 20 euro su Amazon.

Un adattatore per computer

Per collegare il suo MacBook – che ha solo due entrate USB-C – a più dispositivi contemporaneamente, un redattore ha comprato questo adattatore della marca Anker, che ha diversi attacchi, tra cui una porta ethernet e una HDMI. Lo ha trovato su Amazon a 50 euro. «Ci sono alternative leggermente meno costose», dice, «ma di questa marca in passato avevo preso una power bank con cui mi sono trovato bene».

Una crema contro il freddo

Per rimediare alla pelle screpolata dovuta all’aria condizionata dopo un volo di alcune ore, una redattrice ha usato la crema di La Roche Posay Cicaplast Baume B5+, di cui aveva sentito molto parlare sui social. L’ha messa una volta atterrata: è molto densa e non proprio leggera ma, dice, le ha «sistemato abbastanza le screpolature e lasciato la pelle morbida». Non la userebbe tutti i giorni perché è piuttosto pesante, ma «è adatta per queste situazioni un po’ estreme». Lei l’ha presa in farmacia, ma si trova anche su Amazon a 20 euro.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.