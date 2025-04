Weekly Beasts

Nella nostra raccolta animalesca della settimana troviamo i due animali domestici più diffusi, ma in due contesti diversi dal solito, legati alle notizie: c’è un cane impegnato nei soccorsi per il forte terremoto di venerdì scorso con epicentro in Myanmar, bagnato da una donna per proteggerlo dal caldo; e c’è un gatto abbracciato da una donna ucraina, sfollata dalla sua città, nel centro di transito in cui si trova. Ci sono poi una tartaruga di 125 anni, un piccolo di sula fosca che fa capolino da sotto le zampe di uno dei genitori, e un falco pescatore, che ha in effetti appena pescato un pesce e lo tiene tra gli artigli.