Il Paris Saint-Germain ha vinto di nuovo la Ligue 1, il campionato francese di calcio

Sabato il Paris Saint-Germain (PSG) ha vinto matematicamente la Ligue 1, il campionato francese di calcio. Al PSG era sufficiente vincere o anche solo pareggiare contro l’Angers, quattordicesimo in classifica, e alla fine ha vinto per 1-0, con un gol di Désiré Doué al 55esimo minuto. Si tratta del tredicesimo titolo nazionale per il PSG, il quarto consecutivo e l’undicesimo negli ultimi tredici anni. Il Monaco, secondo in classifica, è staccato di 21 punti.

