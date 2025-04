Un ultraleggero è precipitato in un bosco di Isola del Cantone, a nord di Genova: le due persone a bordo sono morte

Due persone sono morte nell’incidente di un ultraleggero biposto che mercoledì pomeriggio è precipitato in un bosco a Isola del Cantone, città a una trentina di chilometri a nord di Genova, in Liguria. Il mezzo era un Promecc Freccia, un velivolo di produzione italiana, e le persone a bordo un istruttore di volo e un sovrintendente della polizia in servizio a Roma: erano partite dal campo volo di Mazzè, a nord-est di Torino, ed erano dirette a Sutri, che si trova tra Viterbo e Roma. Le cause dell’incidente non sono ancora note. Una delle ipotesi è che sia stato causato da un malfunzionamento del mezzo, e che le persone a bordo stessero tentando un atterraggio di emergenza.