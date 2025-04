La Regione Lazio sosterrà economicamente la distribuzione dei giornali nei comuni dove stava per essere sospesa

La Regione Lazio ha introdotto nel suo bilancio dei contributi economici per sostenere la distribuzione dei giornali nei comuni dove la loro consegna nelle edicole stava per essere sospesa. Lo ha fatto giovedì il Consiglio regionale approvando un emendamento alla proposta di legge sulle variazioni al bilancio 2025-2027. I comuni riceveranno complessivamente 150mila euro per un anno: la giunta regionale dovrà stabilire i criteri con cui potranno essere usati questi contributi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il problema riguarda soprattutto 15 piccoli paesi della provincia di Rieti in cui si trovano 18 edicole. La società che distribuisce i giornali in tutta la provincia, la Tirreno Press, aveva spiegato di dover sospendere la fornitura dei giornali soprattutto a causa degli elevati costi di trasporto in zone difficili da raggiungere, che ormai superano addirittura i ricavi delle vendite. Inizialmente la fornitura avrebbe dovuto interrompersi l’1 aprile, ma a metà marzo Tirreno Press aveva deciso di posticipare la sospensione all’1 luglio.

Sulla vicenda era intervenuto anche il Sindacato nazionale giornalai d’Italia (SINAGI), che insieme ad alcuni sindaci aveva chiesto un intervento delle istituzioni. Durante un incontro in Regione il presidente del gruppo, Cristiano Artoni, ne aveva spiegato le difficoltà economiche, e la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli aveva fatto sapere di voler trovare una soluzione.

